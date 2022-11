L’ex esterno algerino del Napoli ora al Lille, ha rilasciato un’intervista a LPL dove ha dichiarato: “Col senno di poi, non avrei firmato col Napoli, ho sbagliato. Purtroppo nella vita si possono prendere scelte sbagliate. Ora sono contento di essere tornato in Francia con la mia famiglia. La cosa migliore da fare era o rimanere al Bordeaux o accettare la chiamata della Roma che mi voleva per sostituire Salah”

foto: twitter Napoli