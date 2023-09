Oudin: “Felice per il gol, ma non abbiamo fatto ancora nulla”

Remi Oudin, attaccante del Lecce, match winner della gara con il Genoa, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro i liguri.

Queste le sue parole: “Sono molto contento è la prima volta in casa. E’ un gol molto importante e sono molto felice per la squadra. Ma non è finita e dobbiamo continuare così”.

Mai il Lecce aveva iniziato così bene il campionato. “Sono molto felice ma è una cosa da condividere con tutto il gruppo e tutto lo staff ma bisogna continuare”.

Quali sono i margini di miglioramento di questa squadra? “Ci sono tanti nuovi giocatori ma sono soddisfatto”.

Foto: twitter Lecce