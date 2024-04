Oudin: “Due vittorie fondamentali, ma la salvezza non è ancora certa. Dobbiamo continuare così. La concorrenza sulla fascia? Ben venga”

Media day in casa Lecce, dove ha parlato in conferenza stampa il centrocampista Remi Oudin, sul momento del club salentino e sulla salveza quasi ad un passo.

Queste le sue parole: “Dopo due vittorie consecutive importanti per la squadra, siamo tutti concentrati e abbiamo le giuste motivazioni per raggiungere la terza vittoria. Abbiamo solo uno scopo e dobbiamo continuare così per raggiungerlo. Come obiettivo personale voglio fare più gol e assist. Come obiettivo di squadra chiaramente la salvezza. Contro il Sassuolo volevamo la vittoria, così ognuno di noi è andato oltre il proprio limite per farcela”.

Su Gotti: “E’ cambiato soprattutto il carattere: Gotti è più calmo e questo trasmette alla squadra tranquillità. Ci troviamo bene con questo nuovo sistema di gioco, il 4-4-2. L’importante, a prescindere dal modulo, è importante raggiungere la salvezza. Continuiamo a fare quello che dobbiamo fare con piacere”.

Di nuovo sulla fascia: “Ho giocato a destra in Francia e posso farlo anche nel Lecce. Per me l’importante è la crescita e dare la mia partecipazione alla squadra. E’ bella la concorrenza positiva nel calcio, ognuno di noi sente di dover dare di più per il bene della squadra. I calci piazzati sono importanti, un’arma migliorata molto che usiamo con cura perché ci dà spesso possibilità per far gol”.

Foto: twitter Lecce