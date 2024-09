Ottolini: “Svincolati? Qualche ragionamento lo abbiamo fatto. Ora la Juventus, poi vedremo”

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus: “Manca qualità dopo gli infortuni di Messias e Malinovskyi? Vanno cercate soluzioni diverse se ti mancano questi giocatori. Oggi recuperiamo Fabio Miretti che la qualità ce la può dare. Guardiamo avanti”.

Poi ha proseguito sulle scorie del derby: “Siamo amareggiati per il risultato, venivamo da un secondo tempo di Venezia così e così. Dalle cose negative ci auguriamo possano uscire cose positive, una reazione. I fatti del pre e post partita non vorremmo vederli e non dovrebbero succedere”.

Infine, sul mercato degli svincolati: “Noi qualche ragionamento nei giorni scorsi lo abbiamo fatto, è normale sia così visto che abbiamo qualche infortunato di troppo. Ma vi assicuro che negli ultimi giorni siamo stati completamente concentrati sull apartita, questo discorso non è più uscito. Ora pensiamo alla partita e poi vedremo”.

Foto: Instagram Genoa