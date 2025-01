Ottolini (ds Genoa): “Soulé mi piace, ma cerchiamo a sinistra. Sulemana e Borges? Difficile fare percentuali”

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato a DAZN del mercato di gennaio. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Sulemana e Borges? Difficile fare percentuali. Però è un nome in linea con il tipo di giocatore che stiamo cercando, penso sia complicato per vari fattori. Così come Borges del Porto. Soulé? Lo conosco molto bene, senz’altro mi piace: è tecnico e può darci uno contro uno ma in questo momento credo non ci sia nulla. E cerchiamo più qualcuno che, inizialmente, giochi sul lato sinistro. Poi vedremo, il mercato è lungo e possono succedere tante cose”.

Foto: Instagram Genoa