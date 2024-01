Ottolini (ds Genoa): “Cittadini è il profilo giusto per noi. Mercato? Siamo a posto”

Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha parlato al microfono di Sky Sport nel pre-partita: “Vogliamo vincere per vendicare il risultato dell’andata. Cittadini ha fatto una grande partita a Marassi l’anno scorso, lo abbiamo voluto perché sono profili in linea con il nostro budget e il nostro gioco. L’anima del Genoa è data da calciatori fatti e finiti di livello alto, e da altri giocatori che possono sbagliare e adattarsi ai sistemi di gioco. Gli ultimi giorni di mercato si vedrà, ma per il momento siamo a posto. Parliamo sempre con il mister, siamo concentrati sulla stagione e ci siederemo al momento opportuno per parlare di futuro”.

Foto: sito ufficiale Genoa