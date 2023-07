Ottolini (ds Genoa): “Abbiamo un inizio di campionato molto stimolante”

Marco Ottolini, ds del Genoa ha commentato cos’ il calendario del prossimo campionato della sua squadra. Ecco le sue parole: “La partenza di questo campionato è molto stimolante: giocheremo subito in casa e poi avremo due partite molto toste in trasferta, come del resto lo saranno tutte le sfide di questa stagione. Le affronteremo, pensando una partita alla volta, con lo spirito che deve contraddistinguere il Genoa”.

Foto: Ottolini instagram Genoa