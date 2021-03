Ottimo Milan all’Old Trafford: 0-0 dopo 45’, gran gol annullato a Kessie

Molto bene il Milan dopo 45 minuti a Manchester: il risultato è ancora sullo 0-0, ma i rossoneri hanno interpretato bene la partita con diverse trame pericolose e una buonissima personalità. Due gol annullati ai rossoneri: al 5’ a Leao, in chiaro fuorigioco, e al 12’ a Kessie – su segnalazione del Var – per aver toccato con un braccio prima di uno straordinario tiro imprendibile per Henderson.

Il Milan ha continuato a giocare con buonissime trame, andando vicino al gol con Krunic e Saelemaekers. Il Manchester United ha avuto una sola vera occasione ma clamorosa al 38’: sponda di Bruno Fernandes su angolo dalla destra, Maguire tutto solo e a porta spalancata è riuscito a colpire il palo.

Foto: Twitter Milan