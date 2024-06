Ottimo Borussia, ma senza gol. Real in difficoltà. E’ 0-0 dopo il primo tempo. Palo di Fullkrug

E’ terminato il primo tempo a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Primo tempo strepitoso dei tedeschi, che hanno costruito ben 4-5 palle gol, colpendo un palo e mettendo in enorme difficoltà il Real.

Gara iniziata con alcune invasioni di campo, dopo neanche trenta secondi. Dopo un equilibrio iniziale, al quarto d’ora Füllkrug serve Brandt ma il destro è impreciso. Cresce il Borussia, che nelle ripartenze è devastante. Adeyemi al 21′ si presenta davanti a Courtois, ma deve allargarsi e al momento del tiro viene murato da Carvajal. Al 24′ palo per il Borussia con Fullkrug che calcia in diagonale ma la sfera si stampa sul palo.

Il Real prova a respitare con qualche sgasata di Vinicius ma quando attacca il Borussia fa paura. Al 41′, destro velenoso dal limite di Sabitzer, Courtois non si fida e smanaccia in angolo.

Foto: twitter Borussia