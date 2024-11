Ottima Juve a Udine: 2-0 al 45′ con Savona e un autogol di Okoye

Concluso il primo tempo a Udine dove un’ottima Juve è in vantaggio con merito in terra friulana. Inizio a tinte juventine, che parte aggressiva, determinata. Primo squillo con Cambiaso che calcia ma non inquadra la porta.

Al 19′, grande azione dei bianconeri, Yildiz serve Thuram che salta un avversario, entra in area e calcia di sinistro. Il palo salva i friulani ma sulla respinta la palla carambola su Okoye che la spinge in rete per il vantaggio juventino. L’Udinese reagisce, Davis ha una grande chance, conclusione parata con qualche brivido da Di Gregorio. Juve che inizia a palleggiare e provare l’imbucata.

Al 37′, Yildiz riceve palla al limite, conclusione di destro, strozzata e deviata sul palo. Sulla respinta irrompe Savona che dal limite dell’area di piatto insacca il 2-0. La Juve conduce 2-0, meritatamente a Udine.

Foto: twitter Juve