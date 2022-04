Ottavo ko consecutivo per il Venezia. Zanetti: “Sarò l’ultimo ad abbandonare questa barca”

Ottavo ko consecutivo per il Venezia, che vede sempre più vicina la Serie B. Queste le dichiarazioni di Paolo Zanetti ai microfoni di DAZN: “Non possiamo pretendere che la nostra gente sia felice o ci sostenga a prescindere. Dobbiamo essere noi a portare i tifosi dalla nostra parte. La situazione è dura e difficile, anche perché abbiamo un calendario non semplice, ma non è impossibile. Oggi era una partita difficile, adesso abbiamo la Juve, bisogna fare i miracoli per vincere queste partite. Purtroppo il periodo difficile non si interrompe, gli episodi continuano a girare contro, dopo cinque minuti avevamo segnato e per qualche centimetro è stato annullato, poi abbiamo sfiorato il gol. Non mollerò mai, sarà l’ultimo ad abbandonare questa barca”.

FOTO: Twitter Venezia