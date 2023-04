Ottavo gol in stagione per Kean: degli attaccanti italiani solo Immobile ha fatto meglio

Moise Kean ha portato i tre punti alla Juventus con il gol vittoria contro il Verona. Per l’attaccante italiano è l’ottavo gol in stagione, il sesto in Serie A. Numeri che lo portano ad essere il secondo miglior attaccante come numeri di gol segnati in stagione. Davanti a lui solo Immobile con 11 reti. Ovviamente, questo fa capire, a livello di Nazionale, non ci sono quelle bocche da fuoco per Mancini, come era una volta in calcio italiano, che portava tantissimi giocatori ad altissimi numeri di gol.

Foto: Instagram Juve