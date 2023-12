Ottavi di Champions League, il Napoli pesca il Barcellona, alla Lazio tocca il Bayern. C’è l’Atletico Madrid per l’Inter

A Nyon, quartier generale della UEFA, si è svolto il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Tre le italiane presenti nell’urna: Inter, Lazio e Napoli, tutte non teste di serie in quanto approdate agli ottavi in virtù del secondo posto nei rispettivi gironi e giocheranno la prima gara in casa. Le gare di andata si disputeranno 13/14/20/21 febbraio 2024, mentre quelle di ritorno il 5/6/12/13 marzo 2024. Il Napoli trova il Barcellona, mentre c’è l’Atletico Madrid per l’Inter. Infine, la Lazio affronterà il Bayern Monaco.

Lazio – Bayern Monaco

Inter – Atletico Madrid

Napoli – Barcellona

Foto: Instagram Inter