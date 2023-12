Ottavi di Champions: le possibili avversarie di Inter, Napoli e Lazio. E i pericoli per Milan e Roma in Europa League

Domani a mezzogiorno a Nyon ci saranno gli attesissimi sorteggi.

Queste le possibili avversarie negli ottavi di Champions delle tre italiane ancora in corsa.

INTER: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona.

NAPOLI: Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona

LAZIO: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona

Per le squadre di Europa League, il Milan potrebbe prendere il Marsiglia dell’ex Gattuso, ma anche rivali pericolose come Sporting Lisbona e Friburgo. La Roma dovrebbe evitare Benfica, Shakhtar e Galatasaray, mentre sembrano più abbordabili Feyenoord e Young Boys. L’Atalanta è invece agli ottavi e aspetterà l’esito dei playoff tra 15 e 22 febbraio. Il discorso vale per la Fiorentina in Conference League.

Foto: twitter Champions