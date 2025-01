Otoa in orbita Genoa: confermate le indiscrezioni di questa mattina

Sebastian Otoa sempre più in orbita Genoa. Confermate le indiscrezioni di questa mattina del Secolo XIX, con le parti sempre più vicine a chiudere l’operazione dopo nuovi contatti effettuati nella giornata di oggi. In questa stagione ha giocato 10 partite e realizzato un assist. Difensore di piede destro in grado di ricoprire tutti i ruoli di una difesa a quattro, giocando anche a sinistra a piede invertito. Tra le sue caratteristiche principali spiccano un’ottima precisione nei passaggi e l’abilità nel gioco aereo, che è uno dei suoi punti di forza grazie ai suoi 198 centimetri di altezza.

Foto: Instagram Genoa