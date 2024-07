Otamendi: “Vincere due volte la Copa America non è da tutti. Ma alle Olimpiadi ripartiamo da zero”

L’Argentina farà il suo debutto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 mercoledì alle ore 15, quando affronterà il Marocco nella prima partita del Gruppo B. Intervenuto ai microfoni del TyC Sports, il difensore del Benfica che indosserà la fascia da capitano dell’Albiceleste, Nicolás Otamendi, ha così parlato in vista del debutto alle Olimpiadi: “L’illusione con cui veniamo qui, la competizione, il fatto che ogni torneo parte da zero. È stata una finale da sogno, essere due volte campione d’America non è da tutti. Questa squadra l’ha gestita nel migliore dei modi. Continuare a competere è la mentalità del gruppo”.