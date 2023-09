Otamendi: “Il Salisburgo ha giocato bene. Dobbiamo battere l’Inter per crederci”

Una delle sorprese del mercoledì di Champions League ha visto il Benfica cadere in casa contro il Salisburgo, perdendo per 2-0 in favore degli austriaci. Queste le parole di Otamendi al termine del match: “Sentiamo sempre il sostegno dei tifosi. Abbiamo molto da migliorare. Serve una mentalità positiva e l’unione fa la forza. Lavoriamo per migliorare. La Champions League è così. Un errore costa caro. Loro hanno giocato bene, sono giovani e forti, ma dobbiamo alzare la testa. La prossima partita dobbiamo provare a migliorare. Battere l’Inter per crederci“.

Foto: Otamendi Instagram