Osvaldo: “Tornare a giocare? Non saprei dire di no a Maradona”

A inizio mese, Diego Armando Maradona è diventato il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata e nei giorni successivi si è incominciato a parlare di un possibile tentativo del Pibe de Oro per convincere un ex-conoscenza del calcio italiano come Pablo Daniel Osvaldo a tornare a calzare gli scapini da calcio dopo averli abbandonati nel 2016, all’età di 30 anni, per ritagliarsi una carriera nel mondo musicale. Nella notte, l’attaccante italo-argentino ha parlato a questo proposito a ESPN, svelando di non aver avuto contatti ma di non sapere eventualmente come risponderebbe a una chiamata del suo idolo: “È uscita questa notizia, spero non mi chiamino perché non si può dire no a Diego. Mi metterebbe in difficoltà. Se mi chiama, vedremo. Per ora so è che il 21 settembre suono con i Barrio Viejo…“.

Foto: Olé