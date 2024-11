Osvaldo Nico (vicepresidente Santos): “A giugno Neymar tornerà al Santos”

Il futuro di Neymar rimane incerto e l’Al-Hilal potrebbe considerare di cederlo, visto che il suo contratto scade a giugno. Tra i club interessati, si è parlato dell’Inter Miami, anche se l’allenatore Tata Martino ha subito frenato l’entusiasmo dei tifosi che sognavano una possibile reunion del trio MSN (Messi, Suarez, Neymar). Inoltre, un’altra notizia di rilievo è giunta dal Brasile. Osvaldo Nico, vicepresidente del consiglio d’amministrazione del Santos, ha dichiarato a Jovem Pan Radio che il club è in trattativa per il ritorno di ‘O Ney’: “Neymar tornerà al Santos. A giugno. È questo il dialogo in corso,” ha affermato Nico.

Foto: Instagram Neymar