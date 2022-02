Ostigard: “Crediamo nella salvezza. Da ora sempre i 3 punti”

Tra i migliori nel Genoa, Ostigard ha parlato così a Dazn: “È un punto importante contro una grande squadra, da ora dobbiamo riuscire sempre a prenderne tre per risalire: dobbiamo continuare a lavorare, ma siamo soddisfatti della partita di oggi. Salvezza? Ci crediamo, stiamo lavorando per questo. Non è semplice ma non posso arrendermi prima della fine della stagione. A maggio vedremo se saremo ancora in Serie A”.

FOTO: Twitter Genoa