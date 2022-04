Osti: “La squadra ci ha chiesto di andare in ritiro. Giampaolo si sarà macerato, ma ora lo vedo rigenerato”

“La decisione di andare in ritiro presa dalla squadra rappresenta un’assunzione di responsabilità molto importante avallata in pieno dalla società e dal CdA”. Così Carlo Osti, direttore dell’area tecnica della Samp, fa il punto a la Gazzetta dello Sport: “Ora diventa fondamentale l’aspetto psicologico. Puliamo la testa. Io posso dire che ora bisogna resettare. Siamo vivi e lo dimostreremo a Verona. Noi veniamo da una striscia negativa e bisogna assolutamente invertire questo trend. Siamo tutti vicini alla squadra e speriamo che questo ritiro serva per ritrovare serenità e concentrazione, per giocare a Verona una gara con la testa giusta e nel modo migliore anche sul piano fisico. Resto fiducioso perché il calcio insegna come ciò oggi sembra una certezza, può cambiare da un momento all’altro. Giampaolo, da come lo conosco io, nei giorni passati si sarà macerato dopo gli ultimi risultati, ma adesso mi sembra ripartito con la testa giusta. Qualche modifica ci sarà, ma lo vedo rigenerato. Le valutazioni, comunque, si faranno come sempre alla fine”.

FOTO: Sito Sampdoria