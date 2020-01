Ospina: “La Coppa Italia è un obiettivo, questa squadra ha le qualità per risalire la classifica”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli per analizzare il momento partenopeo, tra la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, e la prossima sfida in campionato con la Juve: “La vittoria contro la Lazio è molto importante, è più facile lavorare quando si vince. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica prossima. Abbiamo qualità, aspettiamo la ripresa del campionato. Aver ritrovato i tifosi conta tanto. Questa è una stagione speciale, abbiamo cominciato la stagione con degli obiettivi, ed oggi noi ci troviamo in questa situazione. Dobbiamo uscirne facendo le cose bene, sul campo. Dobbiamo pensare e prendere i tre punti dal campionato“.

Coppa Italia

“E’ un obiettivo importante. Abbiamo fatto una bella partita contro una grande squadra come la Lazio, ma ora dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo fatto in questa partita di Coppa anche in campionato. La cosa importante è pensare alla prossima partita. La Juve ha grandissimi calciatori, dobbiamo mettere la grinta per fare una grande partita”.

Errore con la Lazio in campionato

“La posizione del portiere è speciale. Quando commetti un errore è più visto rispetto ad un attaccante che se sbaglia poi l’azione successiva può segnare e rimediare. La cosa importante è continuare a lavorare e mettersi sotto per la prossima partita. Oggi abbiamo la fortuna di allenarci con un ottimo allenatore dei portieri, grandi compagni come Alex ed Orestis, siamo una famiglia. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Gattuso

“Dà tutto. Si, questo l’ha dimostrato. Questa squadra, con tutto quello che ha fatto e lasciato mister Ancelotti, può uscire da questa situazione e finire il più avanti possibile. Ci sono giocatori giovani che possono continuare a crescere. Per Napoli è importante continuare questa strada con questi giocatori. Aspettiamo di finire benissimo la stagione e di capire cosa vuole fare la società. Ora dobbiamo essere concentrati su questo momento”.

Foto: Twitter Napoli