Ospina: “Dobbiamo credere in noi stessi. Sono pronto a tutto per la squadra”

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro il Bologna, ha parlato David Ospina, portiere del Napoli. Queste le sue parole: “Sono pronto a fare tutto per aiutare la squadra. Faccio il massimo per questo Napoli quando c’è l’opportunità e mi preparo bene. Dobbiamo credere in noi stessi al 100%, siamo una grande squadra con calciatori di qualità. Dobbiamo credere in questo.”

Foto: twitter Napoli