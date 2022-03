Ospina: “Crediamo nello scudetto. Mertens ci ha dato una grande mano”

David Ospina, portiere colombiano del Napoli, è intervenuto in mixed zone al termine della vittoria contro l’Udinese: “Sapevamo fosse una partita molto complicata per noi, l’Udinese stava giocando grandissime partite. Nell’intervallo con Spalletti ci siamo parlati, lui ci ha detto che dovevamo continuare a credere nella nostra idea di calcio e alla fine siamo riusciti a vincere. Abbiamo fissato degli obiettivi, mancano ancora otto partite, continuiamo a credere nel nostro lavoro e in tutto quello che stiamo facendo. Ora pensiamo solo alla prossima partita contro l’Atalanta. Mertens-Osimhen?La nostra rosa è composta da giocatori di grande qualità. Tutti vogliono entrare per dare una mano alla squadra, Mertens ci ha dato una grande mano quando è entrato e sappiamo che può fare la differenza”.

FOTO: Twitter Napoli