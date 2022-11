Osimhen-Zielinski: il Napoli va all’intervallo sul 2-0 contro l’Udinese. Deulofeu ko

Il Napoli continua la sua corsa super in campionato, almeno per quanto riguarda i primi 45 minuti contro l’Udinese. Un Napoli che è avanti 2-0 al Maradona per quest’ultima gara del 2022. Inizio buono però dei friulani, che impegnano Meret in due circostanze nei primi 8 minuti.

Poi cresce il Napoli che alla prima occasione passa, con Osimhen che al 15′, su assist di Elmas, insacca di testa la rete del vantaggio azzurro. L’Udinese al 22′ perde Deulofeu per infortunio e al 31′, su una nuova azione stellare, trova il 2-0 con Zielinski, che insacca in rete la palla del 2-0. L’Udinese accusa il colpo, il Napoli continua a spingere, con un Osimhen imprendibile, ma finisce 2-0 il primo tempo con il Napoli in controllo.

Foto: twitter Napoli