Osimhen vuole esserci con il Milan: in campo nel giorno libero. La foto social

Victor Osimhen le sta provando tutte per poter essere presente in Champions League. L’attaccante nigeriano del Napoli vuole affrontare il Milan nei quarti di finale della competizione europea. Il numero nove lavora anche oggi in campo, nonostante sia Pasqua e giorno libero per tutti i calciatori azzurri di Luciano Spalletti. Di seguito la foto social pubblicata dall’ex Lille.

Foto: Instagram ufficiale Osimhen