Osimhen vs Lookman. La sfida per il titolo di capocannoniere parla nigeriano. Mai un africano ha vinto la classifica marcatori in Serie A

La Serie A 2022-23 vede un testa a testa che parla nigeriano per il titolo di Capocannoniere. Parliamo di Victor Osimhen, bomber del Napoli, in testa con 13 gol, seguito dal connazionale Ademola Lookman, nuova stella dell’Atalanta, che è a quota 11 gol, in particolare ben 6 segnati nel nuovo anno.

Un testa a testa storico per il nostro campionato italiano, che nella sua storia non ha mai visto un trionfo di un calciatore africano come Capocannoniere.

C’era andato vicino Samuel Eto’o, con l’Inter, e lo stesso Weah con il Milan. Ma non c’erano riusciti. Parlando di nigeriani, il record di gol in Serie A era di Martins, dell’Inter, nel 2004-05, con 11 centri, ampiamente superati da Osimhen, ora eguagliati da Lookman.

I due si giocheranno il titolo marcatori, insidiati da Lautaro Martinez, a quota 9 e da N’Zola. Il resto del gruppo è staccato, con il primo italiano, Immobile, che è a quota 7, ma che sta vivendo una stagione complicata anche per gli infortuni. Che sia il momento di riscrivere la storia? Sembrerebbe di sì.

Foto: Instagram Napoli