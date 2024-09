Osimhen, trattativa con il Galatasaray per il prestito secco

Victor Osimhen separato in casa Napoli. Ma adesso c’è una possibilità che vada in prestito secco al Galatasaray come anticipato dal Corriere dello Sport alle 14,42. In Turchia ci sono ancora circa 10 giorni prima della chiusura del mercato. Il Galatasaray pagherebbe l’ingaggio di circa 11 milioni, a condizione che il Napoli dia il via libera al prestito secco. È una soluzione che permetterebbe di uscire da un lungo equivoco e da diverse operazioni che non sono andate in porto dopo il mega ingaggio con clausola dello scorso inverno. Adesso la palla al Napoli, a maggior ragione dopo le parole di Conte che mai hai dato la minima apertura al reintegro di Osimhen.

Foto: Instagram Napoli