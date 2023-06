Osimhen sul futuro: “Amo Napoli, non so cosa deciderà il presidente. Accetterò ogni decisione”

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, al Maradona è riniziata al festa Scudetto del Napoli. Dopo aver ricevuto il premio di miglio marcatore del campionato 2022-2023, Victor Osimhen ha così parlato del suo futuro: “Non so cosa deciderà il presidente per il mio futuro. Io amo Napoli e i napoletani. Non so cosa accadrà, accetterò tutto quello che verrà deciso”.

Foto: Instagram ufficiale Osimhen