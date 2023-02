Osimhen: “Sto migliorando tanto, devo ringraziare Spalletti e i compagni. Abbiamo una grande chance per lo scudetto”

L’attaccante del Napoli, il nigeriano Victor Osimhen, ha parlato ai microfoni di Dazn in seguito alla vittoria ottenuta al Picco contro lo Spezia. Il numero 9 degli azzurri ha contribuito alla vittoria con la doppietta segnata nello 0-3 finale, l’ex Lille è sempre più il capocannoniere della Serie A con sedici reti in diciassette presenze. Le parole del calciatore: “Dobbiamo guardare avanti e continuare a combattere. Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra solida e organizzata. Credo in me stesso, sto miglioranto tanto e devo ringraziare mister e compagni. Lavorerò ancora. Abbiamo una buona possibilità per vincere il campionato, ma andiamo avanti con calma partita dopo partita”.

Foto: Instagram Napoli