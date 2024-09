Osimhen stasera a Istanbul: il Galatasaray lo aspetta

Il futuro di Victor Osimhen sarà in Turchia. Dopo non aver trovato l’accordo per una cessione a titolo definitivo durante la sessione estiva, il centravanti nigeriano andrà in prestito al Galatasaray. E il suo arrivo a Istanbul è previsto già questa sera. Secondo il sito turco Sports Digitale, il Galatasaray avrebbe preparato un piano di volo per portare Osimhen al terminal dell’aviazione generale dell’aeroporto Atatürk di Istanbul alle 00.30 di stasera locali (le 23.30 italiane). Attesi migliaia di tifosi per accogliere Victor. Entro domani a mezzanotte deve consegnare alla Uefa la lista per la prossima Europa League.

Foto: Instagram Napoli