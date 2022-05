Osimhen: “Spero di lavorare ancora tanti anni con Spalletti. Insigne? Avrebbe voluto lasciare con un trofeo”

Victor Osimhen, bomber del Napoli, a Radio Kiss Kiss ha parlato anche del futuro, di Spalletti e l’addio di Insigne.

Queste le sue parole: “Insigne? E’ un ragazzo splendido. Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo ed è una persona piacevole. È stato difficile per lui lasciare un club che lo reputa una leggenda. Magari avrebbe voluto lasciare con un trofeo. I tifosi creeranno un’atmosfera speciale per lui, si emozionerà sicuramente. Gli auguro il meglio affinché la sua professionalità possa essere un modello per i giovani”.

Su Spalletti. “Devo ringraziarlo tanto, mi ha aiutato tanto nella mia crescita. E devo ringraziare anche il suo staff che mi ha aiutato a migliorare i miei movimenti. Spalletti mi parla sempre dopo gli allenamenti, è un tecnico di altissimo livello. Spero di poter lavorare con lui ancora per tanti anni”.

Sulla forma fisica: “Mi sento bene, il recupero migliora di giorno in giorno. Potrei giocare anche senza maschera, l’infortunio è superato. Sono pronto a dare il meglio in questo finale di stagione”.

Foto: Twitter Napoli