Osimhen: “Sono molto felice di essere al Galatasaray. Ottimo rapporto con Icardi, è un leader”

Intervenuto in zona mista dopo la vittoria del Galatasaray per 3-1 contro il PAOK, Victor Osimhen, ha così parlato: “Purtroppo non ho segnato, è stato un altro autogol, ma sento che il traguardo è vicino. La cosa più importante però è che il Galatasaray abbia vinto: ringrazio i tifosi, ora continuiamo a vincere sia in campionato che in Europa”, si legge su Fanatik.

Sul rapporto con i compagni di reparto: “Con Icardi è ottimo, è un leader. Anche Batshuayi è un bel personaggio… Sono molto felice di essere al Gala, qui ci si aiuta a vicenda come una squadra deve fare. E se manco io, ci saranno loro”.

Foto: Instagram Galatasaray