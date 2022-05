Osimhen: “Siamo più delusi dei tifosi per non aver lottato fino alla fine per lo scudetto. Ci riproveremo”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss sulla stagione con i campani, della corsa Scudetto e del futuro.

Queste le sue parole: “Siamo molto delusi per non aver lottato fino alla fine per lo scudetto. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli perché il prossimo anno lotteremo ancora per lo scudetto. Sapevamo di avere le qualità per vincere, potevamo vincere, lo scudetto era il nostro sogno. Dovevamo reagire alle sconfitte, ma ci riproveremo”.

Sul raggiungimento della Champions League: “È un grande onore per me aver raggiunto quest’obiettivo insieme ai miei compagni. Siamo felici di poter competere con le squadre più forti d’Europa nella massima competizione continentale”.

Sul tandem con Mertens. “È un piacere. Per me è come un mentore. Anche quando era in panchina cercava sempre di darmi consigli e motivarmi in ogni modo. Ma sono contento di giocare anche con Insigne, Zielinski, Politano. Sono contento di tutto il gruppo”.

Foto: Twitter Napoli