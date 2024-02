Osimhen risponde a Lewandowski, parità al Maradona tra Napoli e Barcellona (1-1)

Termina in parità la sfida tra Napoli e Barcellona al Maradona: 1-1, a Lewandowski ha risposto Osimhen. Partono meglio gli uomini di Xavi che impegnano la retroguardia azzurra, soprattutto, con Yamal: prima con un tentativo che sorvola la traversa e, poi, con una tiro potente – ma centrale – che trova la risposta di Meret. Al 21′ il Barça sfiora il vantaggio con Lewandowski dopo il servizio di Cancelo. Ma non è finita. Nel proseguo dell’azione il Barcellona riconquista palla e, questa volta, a provarci è Gundogan con un tiro dalla distanza che trova – ancora una volta – la risposta di Meret che allunga in angolo. La prima occasione per il Napoli arriva il 26′ con il tentativo di testa di Osimhen che sorvola – di molto – la traversa. Ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. Nella parte finale del primo tempo alza il proprio baricentro il Napoli, tenendo il possesso della palla ma senza riuscire a impensierire ter Stegen. La prima occasione della ripresa è ancora a tinte blaugrana con Yamal che scappa via, appoggia per Gundogan che calcia male: un tiro debole che non impensierisce Meret. Al 61′ arriva il gol che sblocca la gara e porta la firma di Lewandowski: Pedri trova il centravanti polacco che si aggiusta bene la palla e fa partire un destro che si infila alla destra di Meret. Al 65′ ci prova Pedri dalla distanza con un tiro centrale, Meret – non perfetto – allunga in calcio d’angolo con brivido. Calzona prova a cercare la svolta dalla panchina: dentro Traoré e Lindstrom, fuori Kvaratskhelia e Cajuste. Il Napoli alza il proprio baricentro come fatto nel finale di primo tempo. E al 74′ arriva il pareggio di Victor Osimhen che prende la posizione su Inigo Martinez, si gira e batte ter Stegen con grande freddezza. Una rete che arriva all’ultimo pallone toccato dal centravanti nigeriano. Infatti, subito dopo il gol, Calzona inserisce Simeone e Raspadori al posto di Politano e Osimhen. S’infiamma il Maradona, il Napoli prova a spingere e all’84’ ci prova Anguissa con un grande colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il suo tentativo si spegne a lato della porta difesa dai blaugrana. Finale con brivido per gli uomini di Calzona: Lewandowski lotta, la palla arriva a Gundogan che piazza sfiorando il gol del vantaggio al 94′. Termina così 1-1 al Maradona, si deciderà tutto al Camp Nou.

Foto: Instagram Napoli