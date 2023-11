Osimhen: “Rifiutare l’Arabia è stato difficile, l’offerta mi avrebbe cambiato la vita. La Premier? Un torneo enorme”

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato a Obi One Podcast, creato dall’ex centrocampista John Obi Mikel, parlando anche delle insistenti voci riguardanti l’Al Hilal e l’Arabia Saudita risalenti a questa estate:

“Quello che è stato detto è vero, sono sincero. Non avevo mai pensato di andarmene l’estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un’offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Ho parlato con la società e ho deciso di restare comunque. E’ stato pazzesco perchè più dicevo di no, più aumentavano l’offerta economica. Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no, io resto. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Certo, ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere. Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme di rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene. Ho preso una decisione positiva per la mia carriera. Per quanto a calcio si giochi anche per soldi, c’è anche tanto altro”.