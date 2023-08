Osimhen riceverà oggi il premio Paolo Rossi per la vittoria del titolo di capocannoniere della Serie A 2022-23

Prima dell’incontro con il Sassuolo, fischio d’inizio alle ore 20:45, allo stadio Maradona avverrà la premiazione di Victor Osimhen, che grazie alla vittoria del titolo di capocannoniere della scorsa Serie A verrà insignito del premio in omaggio di Paolo Rossi.

Il Napoli eordirà in casa con il tricolore sul petto, per provare a partire con il piede giusto in stagione, davanti ai propri tifosi.

Foto: twitter Serie A