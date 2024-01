Osimhen contro agente Kvaratskhelia: “Non devi nominarmi, pezzo di m… e idiota!”

È arrivata tempestiva la risposta di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo le parole di Mamuka Jugeli, agente del suo compagno e amico Kvaratskhelia. Con una storia pubblicato sul suo Instagram l’attaccante nigeriano non le ha mandate a dire: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di m***a e una vergogna. Sono imbarazzato per il tuo modo di ragioni. Stupido. Tieni il mio nome fuori dalla tu bocca!!!” L’agente del georgiano ha parlato ieri del suo assistito, sottolineando che non sarebbe mai andato in Arabia per soldi, a differenza di Osimhen che, sempre secondo l’agente, avrebbe già un contratto con i sauditi.

foto: Instagram Napoli