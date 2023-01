Osimhen premiato da Globe Soccer, eletto giocatore emergente dell’anno

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è diventato un vero trascinatore della squadra di Luciano Spalletti, attualmente capocannoniere del campionato, il nigeriano è stato premiato da Globe Soccer come giocatore emergente dell’anno. Lo annuncia proprio il 9 azzurro con un tweet:

Just Receive The @Globe_Soccer Award For The Power Horse Emerging Player Of The Year,Thank You For The Recognition,And To Those That Have Been Supporting Me Through The Years,I Appreciate Y’all.GOD Is The Greatest💯🙏🏽 @sscnapoli @Globe_Soccer pic.twitter.com/3vur2CTuUn

— Victor Osimhen (@victorosimhen9) January 11, 2023