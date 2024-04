Osimhen-Politano-Zielinski-Raspadori, il Napoli ribalta il Monza e cala il poker all’U-Power Stadium

Il Napoli ribalta il Monza nella seconda frazione e cala il poker all’U-Power Stadium. Al primo tentativo il Monza passa in vantaggio. Cross di Zerbin dalla sinistra, Djuric stacca in area e insacca di testa alle spalle di Meret. Al 26′ Palladino ha dovuto mettere subito mano ai cambi per un problema per Dany Mota, al suo posto Maldini. Nella ripresa il Napoli trova la rete del pareggio col Ngonge, ma l’assistente segnala prontamente il fuorigioco. Appuntamento con la parità solo rimandato. Uno-due clamoroso del Napoli, che ribalta il punteggio. Prima Politano, appena entrato al posto di Ngonge, premia l’arrivo sulla destra di Anguissa che crossa in mezzo per Osimhen. Il nigeriano svetta battendo nettamente Izzo nel duello aereo e di testa infila Di Gregorio per il gol del’1-1. Il Monza non ha neanche il tempo di riorganizzarsi, che Politano si mette in proprio e firma il gol del vantaggio con un clamoroso mancino al volo su corta respinta della difesa brianzola. E al 61′ arriva anche il 3-1 con la rete di Zielinski. Si accende la gara e risponde subito il Monza che accorcia le distanze con Colpani. Al 69′ Calzone cambia: fuori Kvara, dentro Raspadori. E l’attaccante si iscrive subito al tabellino dei marcatori. Di Gregorio fa un miracolo sul destro di Di Lorenzo da dentro l’area, sul tap-in si avventa Raspadori che insacca di sinistro a porta vuota. Termina così 2-4 all’U-Power Stadium.

Foto: Instagram Napoli