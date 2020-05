Osimhen piange la scomparsa del padre: “Non ho parole per descrivere quello che provo”

Grave lutto per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Lille, obiettivo di mercato del Napoli, come vi abbiamo raccontato, nelle scorse ore ha annunciato la morte di suo padre: “RIP papà. Non ci sono parole per descrivere i miei sentimenti”, ha scritto sui social con il disegno di un cuore spezzato. Questo, invece, il messaggio di cordoglio del club francese:

⚫ Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du papa de @victorosimhen9 Toute la famille LOSC s’associe à la peine de Victor ainsi qu'à sa famille, et lui apporte tout son soutien en cette période difficile. 🙏❤️ — LOSC (@losclive) May 24, 2020

Foto: Twitter ufficiale Lille