Osimhen: “Per me il Galatasaray è un privilegio, qui ha giocato anche Drogba”

Victor Osimhen ha parlato al quotidiano turco Fanatic riguardo alle sue prime sensazioni come nuovo giocatore del Galatasaray, esprimendo grande entusiasmo e gratitudine. Ecco le sue parole:

“Per me il Galatasaray è un privilegio. Qui ha giocato anche Didier Drogba, uno dei miei eroi. Ringrazio i tifosi del Galatasaray. Tutti qui mi hanno fatto sentire davvero il benvenuto. Sono in un club molto grande. Sono pronto a fare tutto il possibile per questo club.”

Sulla scelta di approdare in Turchia: “Volevo partire dopo 3-4 mesi e andare in altri posti, e in quel momento ho parlato con Okan Buruk. Mi ha influenzato profondamente come padre, come allenatore e come essere umano. Ha trasmesso qualità. Giocare con questi giocatori, raggiungere il successo. “È stato convincente. Quando sono arrivato qui, ho visto che è un grande club. Siamo molto felici qui come famiglia”.