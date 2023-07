Osimhen, parole di passione vera: un soldato innamorato (di Napoli)

Victor Osimhen è la versione rivisitata di “O ‘surdato ‘nnammurato”. Non sono passate inosservate le dichiarazioni, bellissime, dell’attaccante nigeriano rilasciate a un sito africano. “Non c’è posto migliore di Napoli per giocare a calcio. Voglio vincere altri titoli”. Questa la sentenza di Osimhen, sinceramente è difficile non tenerne conto. Abbiamo raccontato le evoluzioni delle ultime settimane: il Paris Saint-Germain ci ha provato più di altri, il Napoli non si è schiodato da 150 milioni almeno. Ma le parole di Victor sono una sentenza: impossibile pensare che gli diano l’ingaggio in doppia cifra che preparerebbero altrove, ma è lecita una manovra con ricco adeguamento, prolungamento ed eventuale clausola alta. Le parole di Osimhen non sono una firma sul rinnovo, ma rappresentano una traccia indicativa. E gli vanno fatti i complimenti perché in un mondo di arrivisti a caccia di uno stipendio migliore, lui ci ha messo il cuore. Applausi.

Foto: Instagram Napoli