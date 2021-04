Osimhen non vale 10 milioni e le critiche (assurde) non possono diventare offese

Victor Osimhen è un attaccante di assoluto talento, destinato a diventare un grande protagonista. Poi sui giudizi possiamo essere d’accordo oppure no, l’importante è che esista sempre il rispetto e che nessuno si atteggi da fenomeno bucando l’appuntamento con l’educazione. Abbiamo letto che Osimhen dovrebbe avere una valutazione da 10-15 milioni, ci sembra una bestemmia pura, ma fino a quando parliamo di giudizi sul cartellino possiamo anche accettare e procedere. Al limite possiamo sopportare altre sentenze da presunti esperti sul fatto che Osimhen in una grande squadra potrebbe fare panchina, anche i presunti esperti possono diventare sempre più presunti. Se poi ascoltiamo pareri prevenuti e offensivi come “Osimhen farebbe bene a frequentare una scuola calcio”, beh pensiamo che in quel caso bisognerebbe spegnere il microfono e lasciare scivolare senza perderci troppo tempo.

FOTO: Twitter Napoli