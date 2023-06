Osimhen: “Non scendo in campo per fare la guerra, ma non mi piace perdere nessuna partita”

Dal ritiro della Nigeria, Victor Osimhen, stella del Napoli, ha parlato ai microfoni di PoojaMedia, raccontando come si carica prima di ogni partita.

Queste le sue parole: “Nel mio tempo libero, soprattutto dopo pranzo, mi rilasso due o tre prima dell’incontro: ascolto il rap di Olamide che mi ispira molto. Olamide è il mio musicista preferito, lo ascolto e ho la sua playlist. Poi, prima di andare alla riunione della squadra, dico le mie preghiere e quando siamo sul bus ascolto ‘Only The Strong Survive’ di Nas e Damian Marley. Ascoltarle mi dà grande carica, mi metto sempre in testa che vado ogni volta in guerra. Non è che vado in campo per morire o che qualcuno morirà, ma sento che voglio vincere. Non voglio perdere“.

Foto: twitter personale