Osimhen-Napoli rottura? L’attaccante toglie (quasi) tutte le foto in azzurro sui social

Potrebbe esserci una clamorosa rottura tra Osimhen e il Napoli? Ovviamente è presto per dirlo, ma dopo la sfuriata dell’agente del calciatore su Twitter, in merito a un video su Tik Tok che irrideva l’attaccante, minacciando azioni legali, il bomber ha eliminato quasi tutte le sue foto con la maglia del Napoli dal proprio account Instagram. Mancano in particolare tutti gli scatti dei festeggiamenti per lo Scudetto. Insomma, un momento poco sereno in casa dei campioni d’Italia.

Foto: twitter Napoli