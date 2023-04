Osimhen: “Napoli mi ha cambiato la vita, c’è un entusiasmo incredibile. Spalletti impazzisce per una cosa”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a France Football, dove si è espresso su diversi temi.

Queste le sue parole: “Il club ha gestito il mio infortunio al viso in maniera perfetta. Quando sono stato colpito da Skriniar ho avvertito un colpo secco alla testa. Dieci minuti dopo ero già diretto verso l’ospedale. La prima domanda al dottore l’ho fatta per chiedere la data del possibile rientro. Penso che in quel momento mi abbia preso per pazzo. Quando mi hanno spiegato tutto ero distrutto mentalmente. Ero contrario all’operazione, ma era l’unica chance. Non è stato un intervento semplice, anzi tutt’altro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i medici, sono loro che hanno creato la maschera. Il lato che protegge la parte operata è molto dura, onestamente non ho più paura”.

Su Galtier: “Al primo allenamento mi chiese quanti gol avrei fatto, gli dissi che ne avrei segnati due. Fonte mi promise che se avessi fatto doppietta mi avrebbe portato al ristorante. Feci doppietta e fu un’adrenalina pazzesca. Grazie alle mie reti riuscimmo a ribaltare la gara”.

Sulla gioventù: “Da ragazzino pensavo solo a scappare dei guai. Sono felice di essere nato a Lagos. Ho lasciato la mia terra solo per il calcio. Lo Charleroi mi ha fatto rinascere, dopo la prima stagione mi voleva un club italiano”.

Sul Napoli: “Questa città mi ha cambiato la vita. I tifosi non mi preoccupano mai, nemmeno quando mi fermano per strada. Vogliono darti solo tanto affetto. Qualcuno non credeva in me, ma la società e i compagni sì. Per esplodere avevo bisogno del mio posto, ora posso dire che Napoli è la mia patria”.

Su Spalletti: “Con Spalletti non ho scelta. Faccio gol, ma difendo altrimenti impazzisce. Stiamo parlando di un genio, possiamo battere ogni avversario. Non potrei essere più felice di così. Napoli mi ha reso il calciatore che sono oggi”.