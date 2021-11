Osimhen, l’entourage: “Victor è molto giù di morale. Rischia di perdere la Coppa d’Africa”

Oma Akatugba, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha parlato delle condizioni dell’attaccante del Napoli. Ecco le sue parole rilasciate a Radio Marte: “Victor è molto giù, ha una voglia matta di stare in campo e sentir parlare di un possibile stop di due mesi rende il suo stato d’animo molto negativo. Ovviamente siamo preoccupati per la Coppa d’Africa. Può perdere la competizione? Purtroppo sì, ho parlato con il dottore della Nigeria e mi ha spiegato che a causa delle fratture potrebbe anche perdere la Coppa d’Africa“.

L’entourage ha poi continuato: “Molte persone sono spaventate adesso perché lui potrebbe non esserci. Questa però è solo una previsione medica. La gente ora sta pregando in Nigeria per averlo magari almeno per la seconda fase della Coppa. Sia Napoli che Nigeria stanno pregando per lui“.

Foto: Twitter personale Osimhen