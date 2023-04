Osimhen: “Infortunio? Dovrò stare a riposo 10-12 giorni. Ma con il Milan in Champions ci sarò”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a Canale 5 dove si è espresso sull’infortunio e sul momento degli azzurri,

Queste le sue parole: “L’infortunio? Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò”.

Scudetto?“Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quand’è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivi e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà”.

Sull’entusiasmo dei tifosi: “E’ travolgente, straordinario, non ho mai ricevuto così tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare con loro nelle strade di Napoli lo Scudetto”.

Razzismo? “Non credo che si qualcosa che si possa fermare, ma proverò a utilizzare ogni mezzo a mia disposizione perché possa essere sconfitto. Non è bello essere giudicato per il colore della pelle, per la tua faccia o per il tuo corpo. I genitori devono parlare con i propri figli e far capire loro che è sbagliato. Ho la mia compagna bianca e molti amici bianchi, li amo tutti. Tutto ciò deve finire perché danneggia psicologicamente molti ragazzi”.

Foto: twitter Napoli