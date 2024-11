Osimhen in grande forma: doppietta al Tottenham dopo 45’

Due gol simili per Osimhen, ma con piede diverso. Prima una fiocinata di destro all’angolino basso, con assist dell’eterno Dries Mertens, poi un tiro di sinistro da centro area, indirizzato nello stesso angolino in basso a destra. Assist di chi? Sempre del belga, autore di una prestazione di altissimo livello. Il primo tempo di Galatasaray-Tottenham termina 3 a 1 per i padroni di casa, in gol anche Akgun all’avvio. Per gli inglesi, in palese difficoltà, ad accorciare le distanze prima della doppietta dell’ex Napoli ci ha pensato Lankshera. Brilla la squadra turca, rimandati al secondo tempo gli undici di Postecoglou.

Foto: Instagram Galatasaray